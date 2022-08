Chargers 2022 53-man roster

With the Chargers having announced their finals cut, we can quickly deduce the entirety of their initial 53-man roster.

Without further ado, here’s where the Chargers roster stands as of Tuesday’s deadline:

Offense (25)

Quarterbacks (3): Justin Herbert, Chase Daniel, Easton, Stick

Justin Herbert, Chase Daniel, Easton, Stick Running Backs (4): Austin Ekeler, Joshua Kelley, Isaiah Spiller, Larry Rountree

Austin Ekeler, Joshua Kelley, Isaiah Spiller, Larry Rountree Fullback (1): Zander Horvath

Zander Horvath Wide Receiver (5): Keenan Allen, Mike Williams, Joshua Palmer, Jalen Guyton, DeAndre Carter

Keenan Allen, Mike Williams, Joshua Palmer, Jalen Guyton, DeAndre Carter Tight End (3): Gerald Everett, Donald Parham, Tre’ McKitty

Gerald Everett, Donald Parham, Tre’ McKitty Offensive Line (9): Rashawn Slater, Matt Feiler, Corey Linsley, Zion Johnson, Trey Pipkins, Storm Norton, Jamaree Salyer, Brenden Jaimes, Will Clapp

Defense (25)

Defensive Line (6): Sebastian Joseph-Day, Austin Johnson, Morgan Fox, Jerry Tillery, Breiden Fehoko, Otito Ogbonnia

Sebastian Joseph-Day, Austin Johnson, Morgan Fox, Jerry Tillery, Breiden Fehoko, Otito Ogbonnia Edge Rushers (3): Joey Bosa, Khalil Mack, Chris Rumph II

Joey Bosa, Khalil Mack, Chris Rumph II Linebackers (6): Kyle Van Noy, Drue Tranquill, Troy Reeder, Kenneth Murray, Nick Niemann, Amen Ogbongbemiga

Kyle Van Noy, Drue Tranquill, Troy Reeder, Kenneth Murray, Nick Niemann, Amen Ogbongbemiga Cornerbacks (6): J.C. Jackson, Asante Samuel Jr., Michael Davis, Bryce Callahan, Ja’Sir Taylor, Deane Leonard

J.C. Jackson, Asante Samuel Jr., Michael Davis, Bryce Callahan, Ja’Sir Taylor, Deane Leonard Safeties (4): Derwin James, Nasir Adderley, Alohi Gilman, JT Woods

Special Teams (3)